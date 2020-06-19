Лучших врачей России наградили главной медицинской премией страны "Призвание"

Свой 20-й летний юбилей в этом году "Призвание" отмечается в особых условиях новой коронавирусной инфекции. Однако лучшие врачи, как и каждый год, получили премии в традиционных номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии". Церемония состоялась в театре "Русская песня" Надежды Бабкиной, мероприятие вели телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева и музыкант, врач-реаниматолог Александр Розенбаум.

"Два месяца, которые оказались у нас в запасе, позволили нам в исторически короткие сроки сделать то, что мы с вами не делали за долгое время. Это все благодаря вам, благодаря вашему самоотверженному труду, благодаря тому решению, которое вы когда-то приняли, выбрав профессию врача. Вы вошли в "красную зону", не оглядываясь ни на что, вы уходили от семей и жили в гостиницах, жили в общежитиях. <...> Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что наступившее лето даст нам возможность жить, жить свободно, спокойно и как можно чаще встречаться", - сказала, открывая церемонию, вице-премьер России Татьяна Голикова.

Обязательным условием для участия в мероприятии в этом году стало то, что все присутствующие должны были сдать тест на новый коронавирус, а также антитела к нему. Это позволило участникам находиться в зале без масок и перчаток. "Посмотрим, чем закончится этот эксперимент без масок. Будьте здоровы, чтобы вас коронавирус не брал", - отметил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, который, не изменяя своим правилам, был в маске и перчатках.

За верность профессии и создание нового направления в медицине

Премию "Призвание" за верность профессии в этом году получил 97-летний ветеран войны, доктор Федор Коваль, стаж работы которого в медицине оставляет 80 лет, а хирургический стаж - 67 лет. "Хочу дать совет - если вы приходите работать в отрасль медицины, то относитесь к людям с такой заботой, с таким вниманием, с такой чуткостью, чтобы те, кто к вам обращается, это постоянно ощущали, и тогда вы будете в этой специальности успешны", - сказал Коваль.

За экстремально быстрое создание серии тестов на выявление коронавируса и антитела к нему во время эпидемической вспышки инфекции премию получила группа ученых-вирусологов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора под руководством директора центра Рината Максютова из Новосибирска. "Я горжусь каждым из них. Я считаю, нам представилась уникальная возможность воплотить тот научный потенциал, который был представлен нам нашими предшественниками, коллегами, вниманием государства к вопросам биологической безопасности страны. Я искренне рад, что мы выполнили наш профессиональный долг и успешно выполнили поставленную задачу", - сказал Максютов.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время церемонии отметил, что никакая пандемия не может помешать вручить медикам заслуженные награды. "Мы вручаем призы во всех областях медицины, но конечно, в этом году первый поклон тем, кто борется с COVID-19. <...> Профессия врача похожа на профессию воина - в мирное время в общем все равно, а когда начинается война, все оказываются в тылу, а вы оказываетесь на передовой <...> Вы сражаетесь каждый день, каждую минуту в институтах, лабораториях, реанимациях, оперблоках, "красных зонах", и мы смотрим на вас с восхищением", - сказал он. Эрнст также наградил специальной премией Первого канала бригаду врачей акушеров-гинекологов и неонатологов под руководством доктора Елены Данелии из Тюмени за уникальную серию операций по спасению от смерти беременной и новорожденного ребенка.

В номинации "За создание нового направления в медицине", а именно за экстренное перепрофилирование многопрофильных больниц в инфекционные госпитали для работы с особо опасной инфекцией, награду получил коллектив московских врачей под руководством главного врача НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Токарева. "Мы все те люди, которые делали "красные зоны", работали в "красных зонах", и самое главное, делали, чтобы эти зоны были безопасными. Хочу сказать спасибо всем", - отметил Токарев. Присутствующая на церемонии заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова также поблагодарила всех врачей за работу. "Наша основная задача была в этот момент обеспечить вас всех необходимым, за вами оставалось главное - войти в "красную зону" и быть на передовой. Я благодарю, что все московскими врачи оказались настоящим героями, какими мы их и знали", - сказала она.

Развитие медицины и новые методы лечения

Премию "Призвание" за проведение фундаментальных исследований, посвященных изучению особенностей механизмов формирования аритмии и создания прибора для ее лечения, получил коллектив врачей и инженеров Томского НИИ кардиологии. За создание системы параллельного лечения опухоли мозга и ведения беременности с родоразрешением награду получила группа врачей акушеров-гинекологов Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

В номинации "Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф" была отмечена группа санитарных врачей и врачей госпиталей Москвы, Казани, Иркутска, Уфы, Сыктывкара, Хабаровска, Забайкальского края, Московской области и Приморского края за обеспечение санитарной безопасности России во время вспышки новой коронавирусной инфекции. "Великое дело, что нам удалось дойти до этой точки, начиная с 31 декабря, и получить возможность сегодня встретиться здесь в условиях абсолютной эпидемиологической безопасности и сказать друг другу теплые слова. Это общая заслуга, это заслуга огромного количества людей, - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Своим коллегам я хочу сказать особое спасибо, я перед ними в долгу, я заставляю их работать круглые сутки".

"За это время вся страна в магазинах, в общественном транспорте, [выучила] такие слова, которые раньше из уст простого человека просто невозможно было услышать: ПЦР, ИФА (полимеразная цепная реакция и иммуноферментный анализ - прим. ТАСС), противоэпидемические мероприятия, карантин, режим ограничений - это все слова из учебника эпидемиологии, и старого, и нового, теперь мы все владеем ими в совершенстве", - добавила она.

Заключительное слово предоставили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. "Я хотел бы сказать слова благодарности Первому каналу, Александру Розенбауму и Елене Малышевой <...> за ту атмосферу, которая сегодня звучит в зале, она полностью отражает наш медицинский дух. И радость, и грусть, то и другое в нашей профессии всегда существует. <...> Слова благодарности сегодня нужно сказать всем героям, всем тем, кто отдал свой профессиональный долг, всем, кто служит медицине - поистине прекрасной профессии. И слова: "Всегда быть в маске судьба моя", сегодня звучат, наверное, по-другому. Сегодня поздравляя всех вас с профессиональным праздником, конечно же хочу пожелать здоровья. Здоровья вам, вашим семьям и пациентам, которых вы спасаете. Спасибо вам большое", - сказал он.