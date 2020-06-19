В Сингапуре открываются магазины и парки

СИНГАПУР, 19 июня. /ТАСС/. Парки, пляжи, большинство магазинов, ресторанов и кафе Сингапура после длительного перерыва вновь готовы принимать посетителей, но с учетом новых социальных требований. Правительство объявило о введении с пятницы второго этапа выхода из карантина, на котором снимается большинство социально-экономических ограничений.

"За последние две недели мы не наблюдаем резкого роста числа инфицированных, ситуация стабилизировалась и находится под контролем", - заявил во вторник министр здравоохранения Гань Ким Юн. По его словам, в связи с этим "правительство приняло решение к переходу ко второму этапу снятия ограничений, на котором восстанавливается основная социально-экономическая активность.

Таким образом, с сегодняшнего дня открываются все магазины. Начиная с 7 апреля, с момента введения карантина, разрешена была работа только продовольственных и фармацевтических заведений. Кафе и рестораны теперь смогут принимать посетителей, но дистанция между столиками должна быть более метра, также запрещается собираться компанией более пяти человек. Продажа алкоголя во всех заведениях прекращается в 22:30, также на данном этапе не разрешаются выступления музыкантов, трансляции телепрограмм, в том числе спортивных соревнований. Власти также запретили устраивать дегустационные акции, шведские столы и проводить распродажи.

Занятия спортом

Тренажерные залы, открытые и закрытые спортивные комплексы, бассейны также возобновляют работу. Одновременно управление по делам спорта определило порядок занятий после снятия ограничений. В частности, на данном этапе будут запрещены контактные виды, в том числе все разновидности борьбы, регби, при этом разрешены ударные единоборства, игровые виды. Правительство также потребовало, чтобы в закрытых залах было ограниченное число посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров. Кроме того, необходимо проводить регулярную санитарную обработку всех спортивных снарядов, а также мест общественного пользования.

Одновременно власти призывают жителей продолжать занятия спортом на открытом воздухе, тем более с пятницы возобновляют работу большинство городских пляжей.

Сохраняющиеся запреты

Глава Минздрава также рассказал, что постепенно во второй фазе выхода из карантина будут открываться библиотеки, музеи, различные государственные учреждения, детские площадки. При этом сохраняется запрет на деятельность баров, ночных клубов, караоке, не будут разрешены массовые мероприятия, в том числе пикники в парках и на пляжах.

Кроме того, в стране сохраняется требование к ношению защитных масок в любом месте, в том числе в школах и детских садах. С 12 мая в стране запущена система цифровой регистрации посещения практически всех заведений - SafeEntry ("Безопасный вход"). Чтобы зайти куда бы то ни было, нужно сканировать QR-код, который автоматически получает информацию с установленного в телефоне приложения SingPass - аналога портала госуслуг. При его отсутствии придется вручную вводить персональную информацию, в том числе номер удостоверения личности, телефон. Пользоваться системой SafeEntry необходимо будет и при поездках на такси. Если смартфона нет, то на входе в заведение или учреждение местные служащие сканируют документы.

За первое нарушение ограничительных правил, в том числе отсутствие маски или нарушение социальной дистанции, грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), последующие будут караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.

Постепенное открытие границ

Власти Сингапура с 8 июня восстановили с Китаем прерванные 1 февраля взаимные поездки в упрощенном режиме, но пока механизм "быстрых треков" распространяется только на бизнесменов и официальных лиц. При этом путешествовать могут не только граждане двух стран, но и иностранцы, которые являются постоянными резидентами. Однако сингапурские власти для выезда требуют предварительно получить разрешение от местного МИД или министерства торговли и промышленности. Кроме того, необходимо предоставить приглашение от принимающей стороны, за 48 часов до вылета сдать анализ на коронавирус. Одновременно снимается обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает из-за рубежа по такой схеме.

Кроме того, власти отменили требование от приезжающих в Сингапур из ряда государств находится в двухнедельном карантине в специальных центрах, теперь это можно делать по месту жительства. Речь идет о прибывающих из Австралии, Брунея, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии, а также Гонконга, Макао и Тайваня. Одновременно с 17 июня введено обязательное тестирование на коронавирус всех возвращающихся из-за рубежа.

Ситуация с коронавирусом

Сингапур почти два месяца занимал первое место в Юго-Восточной Азии по числу инфицированных коронавирусом, сейчас лидером по этому показателю стала Индонезия.

Основным источником распространения вируса стали небольшие общежития, где проживали рабочие-мигранты из стран Южной Азии. Так, за апрель-май количество заболевших выросло в 35 раз, превысив 35 тыс. человек, при этом на долю выходцев из Бангладеш и Индии пришлось до 70% всех инфицированных. Власти объяснили резкий всплеск началом агрессивного тестирования всех мигрантов, общая численность которых превышает 320 тыс. человек.

Между тем за первую половину июня количество новых случаев стало уменьшаться, при этом число заболевших непосредственно в обществе, за пределами мест проживания рабочих-мигрантов, в сутки уже не превышает 10. От заболеваний, связанных с COVID-19, полностью вылечились почти 32 тыс. пациентов, в больницах находятся лишь около 250. Остальные размещены в изоляционных центрах, поскольку их состояние не требует госпитализации.