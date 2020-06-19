Twitter и Facebook не выявили следов иностранного вмешательства в протесты в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Американские компании Twitter и Facebook не выявили свидетельств иностранного вмешательства в протесты, прокатившиеся по США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом представители компаний заявили в ходе онлайн-слушаний в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Их слова приводит в четверг газета The Wall Street Journal .

"К настоящему моменту мы не видели, чтобы иностранные игроки были вовлечены в скоординированные вредоносные действия в свете протестов", - указал глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. В свою очередь директор Twitter по политике и развитию Ник Пиклз, указал, что эксперты компании не выявили "согласованных действий из-за рубежа", которые касались бы протестов или вопросов, связанных с возможностью голосования по почте на предстоящих в ноябре выборах президента США.

Ранее сообщалось, что слушания в спецкомитете по разведке проводились по вопросу иностранного вмешательства и безопасности выборов. Кроме того, как указывало агентство Reuters, на них обсуждалась проблема распространения ложной информации на фоне пандемии нового коронавируса, а также ситуация с акциями протеста в США.

В начале июня генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр заявил на пресс-конференции, что иностранные силы действуют "со всех сторон с целью приложить усилия, провоцируя большее насилие" в стране. Министр утверждал, что у него есть доказательства этих действий, однако не стал их предоставлять и не указал, о каких именно странах идет речь.