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В США умер сын Никиты Хрущева

Сергею Хрущеву было 84 года
Сергей Хрущев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Хрущев
© Антон Новодережкин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971), доктор технических наук Сергей Хрущев умер в четверг в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщила внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

"Да, - ответила она на вопрос ТАСС. - Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению". Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.

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