Telegraph: Великобритания может с июля организовать "воздушные мосты" с рядом стран

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании могут уже с начала июля разрешить поездки в ряд стран без необходимости по возвращении проводить 14 дней в обязательном карантине. Об этом информировала в четверг газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

По информации собеседника издания, премьер-министр Борис Джонсон уже 29 июня может объявить об организации с 4 июля так называемых воздушных мостов с небольшим количеством государств. Как предполагает издание, речь может идти о наиболее популярных местах проведения летнего отпуска у британцев - Испании, Франции, Греции и Португалии.

При этом поездки будут возможны исключительно с соблюдением карантинных правил, введенных в Великобритании из-за пандемии коронавируса нового типа. "Воздушные мосты" будут доступны лишь для людей, живущих вместе, или для двух людей, проживающих отдельно, однако имеющих отношения. На последнюю группу граждан послабления вступили в силу менее недели назад. Начиная с 14 июня проживающий отдельно взрослый человек или родитель-одиночка с несовершеннолетним ребенком сможет принимать у себя дома еще одного человека, проживающего отдельно.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться компаниями не больше шести человек, но исключительно на открытом воздухе. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. Обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в королевство людей действует с 8 июня и распространяется как на британцев, так и на иностранцев.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 300 тыс., а число летальных исходов - 42,2 тыс.