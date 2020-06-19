Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Церковь и Банк Англии принесли извинения за то, что в прошлом некоторые их представители имели отношение к работорговле. Об этом информировала в четверг газета The Daily Telegraph.

По ее информации, государственная христианская церковь Англии признала, что владение некоторыми ее приходскими священниками и епископами плантаций, на которых работали невольники, является "источником стыда". В Банке Англии, выполняющем функции центрального банка, в свою очередь заявили, что торговля товарами, произведенными с применением рабского труда, является "недопустимой частью британской истории". Руководство банка пообещало, что отныне будет воздерживаться от использования изображений своих бывших управляющих, имевших отношение к этому бизнесу.

Как отмечает издание, ранее Университетский колледж Лондона установил, что около 100 представителей Церкви Англии и шесть управляющих Банка Англии получали доходы от работорговли. Среди них числится имя сэра Джона Рида, который возглавлял кредитное учреждение с 1839 по 1841 год. Будучи директором Вест-Индийской компании, в 1833 году, когда рабство было упразднено на большей части территории Британской империи, он получил от правительства компенсацию в размере £7,1 млн в пересчете на современные деньги за свою долю в 17 плантациях в странах Карибского бассейна, на которых трудились 3,1 тыс. невольников.

Всего Университетский колледж Лондона собрал данные по 47 тыс. людям, которые после принятия закона об отмене рабства получили от правительства компенсаций на общую сумму в £20 млн (£2,4 млрд в пересчете на современные деньги). Займ, взятый на эти цели властями королевства, был окончательно погашен лишь в 2015 году.

Ранее в четверг две британские компании, основанные рабовладельцами, принесли публичные извинения за постыдные моменты своей истории и намерены сделать пожертвования на борьбу с расовой дискриминацией. С такими заявлениями уже выступили страховой рынок Lloyd's of London и пивоваренная компания Greene King, владеющая крупнейшей в стране сетью пабов.

Повышенное внимание к историческим фигурам с темными пятнами в биографии приковано сейчас в Великобритании в связи с активностью движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Его сторонники, выступающие против полицейского произвола и расовой дискриминации, требуют демонтировать почти 80 памятников известным британцам, которые были замечены в "прославлении расизма и рабства". Левые активисты с конца мая устраивают массовые акции в британских городах. Первоначально они требовали призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в американском Миннеаполисе (штат Миннесота). Однако затем к списку требований добавилась ликвидация многих свидетельств колониального прошлого Соединенного Королевства.