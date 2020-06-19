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Медики на Камчатке, работающие с пациентами с коронавирусом, получили 3 млн рублей

Выплаты получили 50 работников скорой помощи

ТАСС, 19 июня. Работники городской станции скорой медицинской помощи в Елизовском районе на Камчатке получили в общей сложности 3 млн рублей в качестве выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщается в релизе прокуратуры региона.

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Президент РФ Владимир Путин поручил регионам ежемесячно производить дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, работающим с заболеванием, которое повлек вирус. С работниками елизовской станции скорой помощи в нарушение законодательства не заключались соглашения об установлении таких доплат. Все деньги для них произвели без применения районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате.

"По представлению прокуратуры 50 работникам скорой помощи произведен перерасчет, медикам выплачены причитающиеся денежные средства в сумме 3 млн рублей", - говорится в сообщении. В настоящее время учреждение подготовило письменные соглашения к трудовым договорам.

На Камчатке зарегистрировано более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 524 человека выздоровели, 38 пациентов умерли. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на полуострове - работники медучреждений.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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