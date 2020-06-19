Роспотребнадзор организовал в Приморье 22-29 июня бесплатное тестирование на антитела

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Население Приморья приглашено региональным управлением Роспотребнадзора к бесплатному тестированию на иммунитет к коронавирусу.

"В целях оценки популяционного иммунитета управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю организовано проведение бесплатного тестирования жителей Приморского края на антитела к COVID-19 с 22 июня по 29 июня. Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование с 19 июня", - говорится в сообщении.

Анкетирование организовано на сайтах регионального управления Роспотребнадзора и краевого Центра гигиены и эпидемиологии. Обследование будет проводиться среди здоровых жителей региона всех возрастов.

В Приморье, по данным правительства края, за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая коронавирусного заражения, всего зафиксировано 3 373 случаев. За последние сутки выздоровели 70 человек, за все время - 1 965. Кроме того, зафиксировано еще два летальных исхода, всего от коронавируса в крае умерли 32 человека.

В России, по сведениям оперштаба, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации.