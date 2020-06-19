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Пандемия коронавируса нового типа

В Аргентине зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за день

В стране за сутки выявили 1 958 случаев инфицирования

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 1 958 случаев инфицирования коронавирусом, что является новым антирекордом для республики. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской страны, общее число заразившихся достигло 37 510. Ранее в Аргентине регистрировали не более 1 531 случая инфицирования в сутки.

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За день была подтверждена смерть 19 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии в стране стали 913 человек.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 1 106. За ней следует столица с 692 случаями. В Аргентине остается только одна провинция, где не было зафиксировано ни одного заразившегося - Катамарка.

В среду президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что власти ужесточат правила пользования общественным транспортом и разрешат реже выходить на прогулки и пробежки в столице и ее пригородах из-за продолжающегося роста новых заражений.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта был введен общий карантин. 4 июня президент сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов и сохранении строгих ограничений на нахождение на улице в Буэнос-Айресе как минимум до 28 июня.

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АргентинаПандемия коронавируса нового типа
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