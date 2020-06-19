Минздрав Сингапура расширил масштаб тестирования на коронавирус

СИНГАПУР, 19 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура расширило масштаб тестирования на коронавирус в связи со снятием с пятницы большинства социально-экономических ограничений. Новые требования к клиническим исследованиям вступают в силу с будущей недели, говорится в заявлении ведомства.

"Тесты на COVID-19 будут обязательны для лиц старше 45 лет, которые первично обращаются к врачу с симптомами ОРВИ", - указывается в сообщении. "Мы настоятельно призываем посещать терапевта при малейшем недомогании", - отметили в ведомстве. Кроме того, "лица, имевшие тесный контакт с инфицированными, также будут сдавать соответствующие анализы, а потом помещаться в карантин", - указали в Минздраве. До недавнего времени они лишь должны были находиться в изоляции в течение двух недель.

С начала месяца массовое тестирование на коронавирус началось среди лиц старше 65 лет, сотрудников дошкольных учреждений и работников домов престарелых. Как заявил министр здравоохранения Гань Ким Юн, по состоянию на 1 июня в республике было проведено около 408 тыс. исследований, что составляет примерно 71,7 тыс. на миллион жителей. По его словам, лабораторные возможности позволяют сейчас проводить 8 тыс. тестирований в сутки, в ближайшее время этот показатель будет доведен до 40 тыс.

В Сингапуре с сегодняшнего дня начался второй этап выхода из карантина, на котором возобновлена работа всех магазинов, открыты парки, пляжи, спортивные залы, кафе и рестораны смогут принимать посетителей. Число инфицированных коронавирусом превышает здесь 41,4 тыс., при этом более 32,7 тыс. уже полностью выздоровели, в больницах находятся лишь 225. Остальные размещены в изоляционных центрах, поскольку их состояние не требует госпитализации.