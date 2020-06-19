Болтон просит суд отклонить иск Минюста США по запрету на публикацию его книги

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попросил в четверг федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск министерства юстиции страны по запрету на публикацию его мемуаров. С ходатайством корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных суда.

"Ответчик Джон Болтон просит отклонить исковое заявление в связи с недостаточной обоснованностью претензий", - говорится в документе

Защита также просит суд отказать Минюсту в просьбе еще до вынесения окончательного решения по этому делу временно запретить Болтону публиковать свою книгу. В сопроводительной записке указывается, что попытка помешать публикации мемуаров является "прискорбным предлогом, призванным скрыть то, что на самом деле является решительным политическим усилием по подавлению [свободы] слова Болтона". В пятницу в суде состоятся первые слушания по данному делу в режиме видеоконференции.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником президента.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.