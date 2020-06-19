Врачи рассказали, чем полезно солнце и кому не стоит загорать

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Недостаток света может вызывать иммунодефицит, однако долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказанно для некоторых людей. О том, как не навредить себе, врачи рассказали ТАСС.

"Нельзя сказать, что врачи против загара, они очень за загар. Это природный фактор, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту", - сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

Выбор защитного крема зависит от времени пребывания на солнце и типа кожи. "Если вы в выходные поехали на огород и все время проводите на солнце, то надо каждые два часа наносить средство с максимальным SPF (Sun Protection Factor, фактор защиты от солнца - прим. ТАСС) - 50. Если вы в городе прошли от метро до дома, то при неактивном солнце можно обойтись без SPF, а при активном надо нанести защиту SPF 30, - уточнила дерматолог. - Белокожие вообще не должны расставаться с максимальной защитой в летнее время".

Если вы целенаправлено идете загорать, то делать это можно только с 30-процентной защитой. И нельзя забывать о том, что с 11:00 до 16:00, когда солнечные лучи падают на землю под прямым углом, лучше побыть в тени или вовсе остаться в помещении.

Иммунитет и солнце

Солнце играет важную роль в формировании иммунной системы человека. "В голове человека есть эпифиз, или шишковидная железа. Он выделяет гормон мелатонин, который задает хронобиологические ритмы человека: ночью его выделяется много, днем, на солнце - мало или вообще не выделяется. Для того чтобы этот гормон хорошо выделялся, надо, чтобы днем был яркий свет, не обязательно солнечный, а ночью - темно. При недостатке мелатонина развивается временный иммунодефицит", - пояснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Зависимость можно проследить по эпидемиологическим периодам. Например, световой день становится коротким с конца октября, спустя пару месяцев мелатонин снижается, и люди больше подвержены вирусам. Хотя накопленного летом солнечного витамина D в целом достаточно для прохождения темного сезона, уточняет доктор.

С кем не дружит загар

Есть люди, которые должны категорически избегать прямых солнечных лучей. В первую очередь, страдающие фотодерматозом или фотодерматитом. "У таких людей на коже появляются волдыри и зуд от солнечного света", - рассказывает Галлямова. Иногда такая реакция становится хронической.

Фотодерматиты могут быть спровоцированы нанесением косметических средств, продуктами питания или присутствием паразитов в организме, в результате чего возникает химическая реакция. "Очень часто фотохимический дерматит возникает из-за приема некоторых лекарств, антибиотиков, - добавил Болибок. - Если человек принимает антибиотики и идет загорать, то после этого его кожа будет очень обильно облазить".

Все это часто называют "аллергией на солнце", однако истинно фотоаллергический дерматит - явление крайне редкое. "Он возникает, когда в коже под воздействием света образуются какие-то вещества, на которые реагирует иммунная система человека, и развивается уже иммунный ответ в виде иммуноглобулина E. С такой проблемой бывает один на 100-200 пациентов", - говорит иммунолог.

В любом случае, если на солнце проявляются какие-то изменения на коже или появляется жжение, зуд, это повод пойти к дерматологу и избегать солнечных лучей, даже с применением фотозащиты.

Не терять бдительность

"Есть группа риска, у которой возможно развитие онкологии, рака кожи, меланомы. Как правило, в нее входят люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок", - заметил Болибок.

Таким людям следует после летнего сезона обратиться к дерматологу для осмотра родинок. "Есть еще препараты-антиоксиданты, в том числе биологически активные добавки российского производства. Для профилактики имеет смысл их принимать за несколько дней до отпуска и недельку после - месячным курсом", - продолжил врач.

Нашу кожу защищает пигмент меланин, он как бы заменяет шерсть, которой человек лишился в процессе эволюции. У людей с меньшим пигментом кожи - меньше экранной защиты.

"Наша кожа улавливает прямые солнечные лучи, и меланин вступает в химическую реакцию с фотонами солнца для того, чтобы не было свободного радикального окисления, - пояснила Галлямова. - Оно опасно тем, что выбивает атомы из ядра клетки, и клетка начинает делиться неправильно. Тогда мы видим атипичные клетки или, как говорят в народе, рак кожи".

Кроме того, при свободном радикальном окислении фотон, проникая в кожу и не находя меланин, выбивают один атом из молекулы. Такая молекула становится однозарядной, она ищет себе атом и начинает выбивать его из соседних молекул. Соответственно, возникает цепная реакция, которая ведет к повреждению клеток, разрушению коллагена и эластина в коже. "И если первый еще кое-как восстанавливается в течение жизни, то новый эластин не образуется. Поэтому мы видим фотостарение, раннее старение кожи, о котором предупреждают все косметологи", - добавила дерматолог.

Этим процессам подвержены как люди с очень светлым, кельтским типом кожи, так и более смуглые при длительном пребывании на солнце, когда естественная выработка меланина не справляется с нагрузкой.

Не спать

Иммунолог также напомнил о простых правилах нахождения на солнце: не засыпать под его лучами самим и не оставлять спящих детей. Это чревато солнечными и тепловыми ударами, ведь помимо видимого света, Солнце дает инфракрасное излучение.

"Если вы чувствуете, что вы можете заснуть, то нужно ложиться таким образом, чтобы при любом положении солнца быть в тени, потому что спящий человек не контролирует свое состояние и может заработать перегрев внутренних органов и обезвоживание, - предупредил Болибок. - Также ни в коем случае нельзя оставлять на солнце спать детей, даже накрыв их. Если ультрафиолетовые лучи проникают в кожу на 2-3 мм, видимый солнечный свет - на 2-3 см, то инфракрасное излучение, тепловое, пробивает тело человека на 10-15 см. То есть маленького ребеночка оно прогревает насквозь, и это очень опасно обезвоживанием, нарушением кровообращения, а затем и кровоснабжения мозга".