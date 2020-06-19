Из нацпроекта "Образование" направили 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство направило в резервный фонд на борьбу с коронавирусом более 11 млрд рублей из средств нацпроекта "Образование". Об этом порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Как пояснили в министерстве, правительство сформировало резервный фонд для мероприятий по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

"В ходе проведения мероприятий в целях увеличения резервного фонда правительства Российской Федерации перераспределены средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию национального проекта "Образование" в общем объеме 11 193,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, сэкономить удалось за счет сокращения расходов на информационную кампанию по привлечению иностранных студентов, проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков для иностранцев и педагогов, на программы по развитию Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета и другие мероприятия.

В министерстве добавили, что для того, чтобы цели нацпроекта "Образование" были достигнуты, деньги в полном объеме вернут в проект в будущем году. При этом уточняется, что сами цели национального проекта "Образование", несмотря на изменения финансирования в этом году, остались без изменения.