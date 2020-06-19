Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в пятницу в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 29 градусов. В ночь на субботу температура в столице опустится до 17-19 градусов, в Московской области - до 14-19 градусов.

Порывы юго-восточного ветра в столичном регионе при грозе могут достигать 13 м/с.

До 10:00 мск в столице будет действовать оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. С 10:00 мск до 19:00 мск объявлен желтый уровень опасности из-за высокой температуры. Период предупреждения из-за грозы будет действовать до 22:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.