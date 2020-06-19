Премьер-министр Казахстана вышел из самоизоляции

НУР-СУЛТАН, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции, его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом в пятницу сообщила руководитель пресс-службы премьер-министра Казахстана Зарина Нурланова.

"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - написала Нурланова на своей странице в Facebook.

Кроме того, находящиеся на самоизоляции министр образования Асхат Аймагамбетов, глава Минсельхоза Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру. Все они получили отрицательные результаты анализа на коронавирус.

"В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме. В настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме. В зданиях правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы", - уточнила руководитель пресс-службы премьер-министра.

14 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и находится в стационаре. Затем Мамин перешел на режим самоизоляции из-за встречи с Биртановым. В режиме самоизоляции по разным причинам также находились пять министров. 17 июня стало известно, что председатель нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом. 18 июня пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что его анализ на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем Назарбаев перешел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.