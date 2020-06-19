Опрос: каждый пятый россиянин планирует сделать прививку от гриппа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 23% россиян готовы сделать прививку от гриппа в этом году, примерно столько же планируют привить своих детей. Об этом говорится в результатах опроса, предоставленных ТАСС проектом "Здоровье. Mail.ru".

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"Согласно результатам опроса, только 23% россиян планируют делать прививку от гриппа в этом году, примерно столько же привьют своих детей. Остальные опрошенные вакцинироваться не собираются. Среди тех, кто все-таки хочет обезопасить себя от гриппа, в большинстве случаем пойдут в государственную поликлинику - так ответили 79%", - говорится в результатах исследования.

Что касается вакцины против коронавируса, почти половина участников опроса - 48% - полагает, что в 2020 году ожидать ее не стоит. "Остальные верят в ученых и считают, что препараты появятся уже осенью (24%) или зимой (22%) этого года", - добавляют авторы опроса. При этом готовы сделать прививку от коронавируса около 27% респондентов.

Опрос проводился с 16 по 18 мая 2020 года среди 14 тыс. пользователей проекта "Здоровье Mail.ru".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация россиян от гриппа может начаться в августе, производители уже нарабатывают необходимый объем препаратов. С учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. Министр добавил, что вакцинация от гриппа успеет завершиться до начала сезона ОРВИ. Также он отметил, что планируется возобновление вакцинации по национальному календарю прививок, однако не уточнил когда.