В Железноводске в День памяти и скорби соберут из свечей 75-метрового голубя мира

ПЯТИГОРСК, 19 июня. /ТАСС/. В Железноводске (Ставропольский край) в День памяти и скорби соберут из свечей 75-метрового голубя с оливковой ветвью в клюве, сообщил ТАСС в пятницу глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Огромного голубя с оливковой ветвью в клюве соберут в ночь на 22 июня на Феррум-площади в Железноводске. Для создания огненной картины волонтерам Победы понадобится три часа и несколько десятков тысяч свечей", - рассказал Моисеев.

По его словам, размер символа Победы составит 75 м в длину.

"Контур птицы мира будет разработан профессиональными художниками, чтобы добиться максимального сходства", - сказал глава курорта.

Он отметил, что также в рамках всероссийской патриотической акции "Огненные картины" в Железноводске на обновленной Аллее Памяти 22 июня зажгут 812 свечей - по числу погибших в войне жителей города.