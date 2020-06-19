Открытие монумента Родины-матери на Мамаевом кургане после реставрации состоится 24 июня

ВОЛГОГРАД, 19 июня /ТАСС/. Открытие после реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, запланированное к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и затем перенесенное из-за ограничений, состоится 24 июня. Об этом ТАСС сообщил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, в ведении которого находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

"Торжественное открытие монумента после реставрации, не состоявшееся из-за ситуации с коронавирусом в канун 9 мая, состоится 24 июня", - сказал Дементьев.

Таким образом, 24 июня в Волгограде будет насыщенным праздничным днем. Утром состоится военный парад, затем на Мамаевом кургане откроют 85-метровую статую "Родина-мать зовет!". Ближе к вечеру здесь же, на главной высоте России, как зачастую называют Мамаев курган, состоится концерт Победы с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В концерте также примут участие Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш и другие известные и популярные артисты и музыканты.

Комплексная научная реставрация на главном монументе мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!" проводилась впервые с момента его создания. Работы начались в 2017 году в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе реставрации внутри монумента были заменены все 99 стальных канатов, которые силой натяжения удерживают статую на опорной плите. Также была выполнена реставрация бетонной поверхности монумента при помощи специальных строительных лесов, в результате монументу возвращен его более светлый цвет, каким он был 50 лет назад.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 метров. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.