В Карелии ожидают сокращения турпотока на треть по итогам года из-за коронавируса

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на прошлой неделе сообщила журналистам, что туристический сезон в России может начаться в полном объеме с 1 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что запуск межрегиональных туристических поездок по России планируется с 1 июля.

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Отложенный как минимум до 1 июля туристический сезон в России на треть снизит турпоток в Карелии в 2020 году по сравнению с показателем 2019 года - с 480 тыс. до 300 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по туризму в Карелии Иван Кипрухин.

"Если в прошлом году у нас порядка 480 тыс. туристов размещались в гостиницах, из них 250 тыс. - приходится на летний период. В этом году мы, скорее всего, получим не более 300 тыс. туристов. Это где-то две трети от прошлого года", - сказал Кипрухин.

Последние два года туристический поток в регионе показывал стабильный рост с увеличением примерно на 20-30 тыс. человек: так, по итогам 2018 года в Карелии, согласно официальной статистике мест размещения, побывали 461 тыс. человек, по результатам 2019 года показатель составил 482 тыс. человек. На прогнозируемое снижение по итогам 2020 года наибольшее влияние окажут ограничения, введенные из-за коронавируса. Как рассказали в региональном управлении, регион потерял гостей из-за рубежа, которые традиционно бронировали туры в Карелию в мае-июне. Кроме того, до 80% турпотока в регионе приходится на три летних месяца.

"Если сейчас все будет хорошо, если мы откроемся с 1 июля, то где-то 60 тыс. туристов, мы прогнозируем, побывают в Карелии этим летом.<…> В таких условиях турбизнесу очень сложно планировать. Мы прекрасно понимаем, что если сказать "мы завтра открываемся", завтра никто не приедет. Компаниям все равно нужно время, чтобы раскрутить продажи, найти туристов", - пояснил Кипрухин.

В Карелии с начала июня постепенно начали возобновлять работу объекты туристической отрасли. С 30 мая открылось одно из самых популярных среди туристов мест в республике - горный парк "Рускеала", с 10 июня работают все объекты турпоказа, в том числе посетить можно островную экспозицию музея-заповедника "Кижи", Валаамский архипелаг. С 15 июня возобновили работу все виды общественного транспорта, кроме того, туристам разрешено бронировать гостиницы и хостелы на неограниченный срок при условии, что они будут выходить из номеров только для посещения объектов турпоказа и достопримечательностей.