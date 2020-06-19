Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскачество призывает граждан к бдительности в период голосования по поправке к Конституции РФ, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников. Об этом говорится в сообщении организации.

"Будьте бдительны в период голосования. Как и любой значительный информационный повод, мошенники будут "отрабатывать" его всеми возможными способами: будут происходить фишинговые рассылки, появляться сайты-однодневки о выигрышах призов (ситуацию осложняет то, что в период голосования действительно будут проводить лотереи среди граждан), где предложат ввести свои данные, возможно, следует также ожидать вредоносных клонов приложения "Мобильный избиратель". Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность", - говорится в сообщении.

Для проверки источников необходимо обращать внимание, откуда пришло электронное письмо, поскольку зачастую мошенники стараются делать адреса своих сайтов очень похожими на оригинальные, и при беглом просмотре письма может показаться, что все в порядке. Кроме того, по мнению экспертов, безличное обращение, неправильное использование падежей или механическая конструкция предложений также являются верным признаком фишинга. Для верификации сайта после перехода по ссылке следует через новую вкладку проверить совпадение адреса организации или события с той ссылкой, которая открылась при переходе, советуют специалисты.

Эксперты рекомендуют взять за правило не переходить по ссылкам из писем, а вместо этого вручную вводить адрес сайта в поисковой строке.

"Если у вас есть учетная запись на сайте, на котором у вас новое сообщение, залогиньтесь вручную в браузере и проверьте, действительно ли сообщение там есть. Если это не так, то полученное вами электронное письмо скорее всего было направлено мошенником", - добавили в организации.

Защита данных

Эксперты также рекомендуют следить за запросами банковских данных и подчеркивают, что абсолютное большинство легальных организаций не будет просить такую информацию в электронном письме. "Если в электронном письме вас просят обновить или повторно ввести свои личные или банковские данные, это практически всегда мошенничество", - считают в Роскачестве. В организации добавили, что чаще всего мошенники попытаются оказать на жертву давление, побуждая действовать прямо сейчас или упустить предложение, поэтому не стоит торопиться и необходимо провести все возможные проверки подлинности сообщения.

Специалисты рекомендуют игнорировать все вложения, которые размешены в письмах с незнакомых адресов, так как обычно в подобных файлах, скрывающихся под отчеты или непонятные графические изображения, могут быть вирусные программы. Поэтому антивирусное программное обеспечение всегда включено и обновлено до последней версии, что обеспечит дополнительный уровень защиты после случайного нажатия на ссылку или загрузки вложения.

Также Роскачество рекомендует создавать резервную копию всех важных файлов на случай их потери. Хранить такую копию стоит физически на отдельном диске или в облачных данных под защитой надежного пароля.