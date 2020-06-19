Ученые в Приморье получили уникальное видео амурской тигрицы с детенышами у озера

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья получили уникальные видеокадры, на которых самка редкого амурского тигра с тремя тигрятами вышла к озеру для купания. Такой материал получен впервые, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба организации.
"В нацпарке самка краснокнижной кошки привела свой первый выводок к оленьему водопою, где тигрята искупались. Финал события запечатлен в высоком качестве с помощью фотоловушки", - говорится в сообщении.
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Летний отдых тигров у озера попал на видео на «Земле леопарда» В нацпарке самка краснокнижной кошки привела свой первый выводок к оленьему водопою, где тигрята искупались. Финал события запечатлён в высоком качестве с помощью фотоловушки ⠀ ✅Установленная в лесу автоматическая камера зафиксировала, как в жаркий летний день молодая самка амурского тигра под номером T61F привела к озеру трех тигрят возрастом 6-7 месяцев. ⠀ На трогательном видео видно, что тигрята ещё не успели обсохнуть после дневного омовения и с любопытством изучают фотоловушку, подойдя к ней вплотную и обнюхивая. Мама словно поддерживает детскую любознательность и удовлетворённо отдыхает в стороне. ⠀ Ученым известно, что тигрица T61F родилась в конце 2016 года и уже успела обзавестись потомством, что не может не радовать природозащитников. При этом упитанность и «бодрость духа» редких кошек налицо. Тигрицы с котятами крайне редко попадают в объективы фотоловушек летом, поэтому для отдела науки эти новые данные имеют особую ценность. ⠀ #землялеопарда #амурскийтигр #тигр #leopardland #amurtiger #tiger #приморье
По данным нацпарка, тигрятам примерно 6-7 месяцев, их мать родилась в 2016 году. Специалисты отмечают, что полученный видеоматериал подтверждает, что дикие животные здоровы и упитаны.
"Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом", - приводится в сообщении комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Сторожука.
Полученные материалы лягут в основу изучения поведения краснокнижного амурского тигра. Для этого в нацпарке Приморья установлена самая большая сеть фотоловушек: всего около 400 камер.
Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра. По последним данным, на охраняемых территориях "Земли леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят.