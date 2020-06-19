Ученые в Приморье получили уникальное видео амурской тигрицы с детенышами у озера

"В нацпарке самка краснокнижной кошки привела свой первый выводок к оленьему водопою, где тигрята искупались. Финал события запечатлен в высоком качестве с помощью фотоловушки", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья получили уникальные видеокадры, на которых самка редкого амурского тигра с тремя тигрятами вышла к озеру для купания. Такой материал получен впервые, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба организации.

По данным нацпарка, тигрятам примерно 6-7 месяцев, их мать родилась в 2016 году. Специалисты отмечают, что полученный видеоматериал подтверждает, что дикие животные здоровы и упитаны.

"Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом", - приводится в сообщении комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Сторожука.

Полученные материалы лягут в основу изучения поведения краснокнижного амурского тигра. Для этого в нацпарке Приморья установлена самая большая сеть фотоловушек: всего около 400 камер.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра. По последним данным, на охраняемых территориях "Земли леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят.