В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом. При нем обнаружена ID карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уроженца Запорожья 1987 года рождения сейчас задержали на 48 часов до выяснения всех обстоятельств произошедшего.