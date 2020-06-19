Премьер Японии не будет присутствовать на параде Победы в Москве

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом заявил в пятницу советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

"С учетом ситуации с коронавирусом внутри нашей страны и за рубежом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии", - сказал он, выступая в парламентском комитете по вопросам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС).

По его словам, на данный момент также нет информации о том, получил ли кто-либо из японских дипломатов в Москве приглашение на парад. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в свою очередь отметил, что если подобное приглашение поступит, то японская сторона отреагирует на него надлежащим образом.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.