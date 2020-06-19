Россия в 2020 году увеличила количество пляжей с "голубым флагом" до 24

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Международный экологический знак "голубой флаг", свидетельствующий о чистоте берега и прибрежных вод, в этом году получили 24 российских пляжа. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Сочи за год число таких экологически чистых пляжей увеличилось с 13 до 21, также подтвердили свой статус два пляжа в Калининградской области и один - в Крыму.

В число пляжей с "голубым флагом" в Сочи вошли "Чайка", "Взморье", пляж санатория "Юг", песчаный пляж "Ривьера", пляж санатория "Заполярье", "Приморский", "Приморский - 1" напротив Зимнего театра, "Приморский - 2", пляж имени "Мориса Тореза", пляж отеля Swissotel Resort Sochi Kamelia, "Чайка Детский", пляж "Имеретинка - 1", пляж отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa, пляж города - отеля "Бархатные Сезоны", пляж отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre, пляж отеля "Бридж Резорт", пляж оздоровительного комплекса "Дагомыс", а также пляжи "Багратион", "Огонёк 1", "Огонёк 2" и пляж отеля "Рэдиссон Лазурная".

В Калининградской области "голубой флаг" получили два пляжа в Янтарном. Один расположен недалеко от заброшенной янтарной шахты "Анна", второй - возле парка Беккера.

В Крыму "голубой флаг" получил Массандровский пляж в Ялте.

Всего в мире "голубым флагом" обладают около 3,5 тыс. пляжей. Мировые лидеры по их количеству - Испания, Греция, Турция, Италия и Франция, отметили в АТОР.