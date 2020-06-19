В ЛДПР потребовали первыми вакцинировать от коронавируса Жириновского и членов партии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Члены ЛДПР, начиная с ее лидера Владимира Жириновского, должны первыми получить вакцину от коронавируса нового типа, а членов КПРФ вакцинировать не нужно. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу в официальном Telegram-канале фракции либерал-демократов в Госдуме.

"Почти готова вакцина против коронавируса, испытания идут полным ходом. Мы настаиваем, чтобы членам ЛДПР были выданы 300 тысяч доз (столько в России членов партии), чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года. И никто из них не заболел. Самым первым препарат должен получить лидер ЛДПР Владимир Жириновский", - говорится в сообщении.

"А членам КПРФ просим вакцину не выдавать вовсе", - отметили в ЛДПР. До этого Жириновский не раз критиковал представителей КПРФ за проведение массовых мероприятий в период пандемии, а также за участие депутатов-коммунистов в телепрограммах.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что завершение испытаний вакцины от коронавируса и начало ее массового производства планируется в августе - сентябре текущего года.