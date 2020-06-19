Медикам Магаданской области вручили медали за заслуги в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 19 июня. Награждение медиков за заслуги в борьбе против коронавирусной инфекции состоялось в пятницу в Магаданской области. Награду получили 10 медицинских сотрудников, сообщили ТАСС в региональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

В начале июня в профсоюзе рассказали журналистам о том, что президиум магаданской организации учредил медаль "За заслуги в борьбе с пандемией (COVID-19)". Ею решили наградить медицинских работников, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом, работают в условиях повышенной опасности и несут особенно большую нагрузку.