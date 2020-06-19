Медикам Магаданской области вручили медали за заслуги в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 19 июня. Награждение медиков за заслуги в борьбе против коронавирусной инфекции состоялось в пятницу в Магаданской области. Награду получили 10 медицинских сотрудников, сообщили ТАСС в региональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
В начале июня в профсоюзе рассказали журналистам о том, что президиум магаданской организации учредил медаль "За заслуги в борьбе с пандемией (COVID-19)". Ею решили наградить медицинских работников, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом, работают в условиях повышенной опасности и несут особенно большую нагрузку.
"Медали получили врачи, медсестры и санитарки из Магаданской областной больницы, онкодиспансера, детской областной больницы, Сусуманской районной больницы и других медучреждений региона. Всего 10 человек", - сообщил собеседник.
По информации организации, из-за пандемии награждение проходило в закрытом режиме в медицинских учреждениях. Событие приурочили к празднованию Дня медицинского работника, которое в этом году состоится 21 июня.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил сплоченность российского медицинского сообщества в борьбе против коронавируса.
Всего в Магаданской области зарегистрировано 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 253 человека вылечились, три умерли. С 22 июня Магаданская область планирует переходить на второй этап выхода из режима самоизоляции.