Лидию Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ седьмого состава в пятницу на первом пленарном заседании избрала действующего секретаря Лидию Михееву руководителем палаты.

"Я вас поздравляю с избранием секретарем Общественной палаты", - сказал председательствующий член ОП РФ Вячеслав Бочаров.

Кандидатура Михеевой была поддержана подавляющим большинством, один участник голосования воздержался.

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП РФ на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

Михеева родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ. Во время выборов президента РФ в 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина. Впервые была избрана на пост секретаря ОП РФ 9 декабря 2019 года.

Первым заместителем ОП РФ переизбран Вячеслав Бочаров. Заместителями стали Александр Школьник, Александр Галушка и Владислав Гриб. Пожизненным почетным секретарем избран Евгений Велихов.

Новый состав

Седьмой состав ОП РФ был сформирован 16 июня: 40 членов палаты утверждены указом президента РФ Владимира Путина, 84 члена избраны региональными общественными палатами, еще 43 члена от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций вошли в состав палаты по конкурсу. Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности, в том числе по новому направлению "Развитие института независимого общественного наблюдения".

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, новый (седьмой) состав палаты будет работать до 2023 года.