Власти Ненецкого АО не будут проводить 24 июня мероприятия в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение отказаться от проведения торжественных мероприятий 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации НАО.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. На данный момент в НАО зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели и выписаны.

"В связи с эпидемиологической ситуацией торжественные мероприятия в честь парада Победы 1945 года в НАО решили не проводить. Несмотря на отсутствие мероприятий, жители округа смогут принять участие в ряде всероссийских акций, проектов и флешмобов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители НАО 24 июня смогут посмотреть трансляцию парада Победы в Москве, которая будет идти утром на федеральных телеканалах. Кроме того, парад будет показан на уличном экране Дворца культуры "Арктика" в Нарьян-Маре. В 12:00 жителей НАО приглашают присоединиться к Всероссийской акции "Весть Победы". В течение одной минуты по всей стране будет звучать звон колоколов, водителям транспортных средств, находящимся за рулем, в это время предлагается в течение одной минуты подавать звуковой сигнал. С 12:00 до 18:00 во всех населенных пунктах округа в рамках Общероссийской акции "Победный марш" будут играть военные музыкальные композиции.

"Для жителей и гостей окружной столицы проведут игру по городскому ориентированию. Задания будут основаны на исторических событиях времен войны 1941-1945 годов. Сельские населенные пункты присоединятся к Всероссийской акции "Радость Победы", цель которой создать праздничную атмосферу при помощи песен, танцев и игре на музыкальных инструментах", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, местных жителей также приглашают присоединиться к акции "Парад победителей". Видео и фото своих выступлений, посвященных Победе, нужно размещать в социальных сетях с одноименным хештегом. Выступить можно будет на специально оборудованных площадках при учреждениях культуры. Чтобы принять участие в еще одной акции - "Я рисую мелом", необходимо нарисовать с помощью мелков рисунок на асфальте и выложить фото с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.