ВЦИОМ: большинство россиян поддержали предоставление отцам отпуска после рождения ребенка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Большинство жителей России (85%) считают, что отцам нужно предоставлять оплачиваемый отпуск в течение трех лет после рождения ребенка, еще 79% высказались о необходимости предоставления отцам небольшого отпуска в течение месяца после рождения ребенка, свидетельствуют данные Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"79% россиян в той или иной степени поддерживают точку зрения, что предоставление молодым папам одной недели оплачиваемого отпуска в течение месяца после рождения ребенка будет способствовать укреплению семьи. Также высокий уровень поддержки у наших соотечественников нашла гипотеза о предоставлении отцам одного месяца оплачиваемого отпуска в течение трех лет от рождения ребенка - данную инициативу поддерживают 85% россиян", - следует из данных ВЦИОМ.

По мнению 83% опрошенных, введение дополнительной выплаты семьям при рождении третьего ребенка также положительно скажется на семье.

Ответственным можно назвать отца, если он материально обеспечивает семью (36%), проводит время с ребенком, занимается его обучением прикладным навыкам, организовывает развивающие игры (35%), учит ребенка решать конфликты и находить решения в сложных ситуациях (28%), принимает активное участие в образовательном процессе (26%), прививает ребенку навыки здорового образа жизни (25%), интересуется его личной жизнью (24%), а также заботится о физическом развитии ребенка (23%).

Согласно данным опроса, большинство респондентов (68%) считают, что в настоящее время отцы стали чаще прислушиваться к детям, в то время как 22% придерживаются обратной точки зрения. 62% высказали мнение, что отцы стали больше интересоваться жизнью ребенка, не согласны с ними 30%. 59% сказали, что отцы чаще выражают любовь к детям, 28% высказали обратное мнение. По мнению 57% респондентов, отношения отцов и детей стали более доверительными, 33% не согласились с этим утверждением.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 июня 2020 года среди 1 600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.