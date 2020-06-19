Синоптики ожидают очередного температурного рекорда в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Жаркая погода в Санкт-Петербурге, установившаяся на этой неделе, может поставить новый рекорд в пятницу - третий день кряду. Ожидается, что воздух в городе может прогреться до 30 градусов тепла, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Температура воздуха +28…+30 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер северный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. В такой ситуации в Санкт-Петербурге возможно обновление третьего подряд суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока достижение для 19 июня составляет +29,8 градуса и установлено в далеком 1905 году", - написал Леус.

Синоптик отметил, что в пятницу регион окажется в полосе вытянувшегося в широтном направлении атмосферного фронта. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера с грозами.

Первый температурный рекорд этого лета был зафиксирован в Петербурге 17 июня, когда столбик термометра поднялся до отметки 27,7 градуса, перекрыв достижение 115-летней давности на 0,4 градуса. Днем 18 июня воздух в городе прогрелся до 32,1 градуса, тем самым перекрыв считавшийся до этого рекордным максимум 1905 года на 0,8 градуса. Вечером в четверг по Санкт-Петербургу и пригородам прошел обширный грозовой фронт с ливнями, штормовым ветром, местами выпал град. По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", за два часа в городе выпала почти половина месячной нормы осадков - 23,5 мм, при расчетной норме осадков на июнь 59,6 мм.