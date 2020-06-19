Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в июне проведут в 22 регионах РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу, которое проводит Роспотребнадзор, пройдет в июне в 22 регионах России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"На первом этапе в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. В исследование методом случайной выборки предлагается включить детей от одного года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше", - говорится в сообщении.

Для исследований будут использоваться ИФА тест-системы Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. Полученные данные помогут выявить особенности эпидемического процесса, разработать прогнозы развития ситуации в регионах и стране, а также планировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике вируса.

"Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении этого заболевания определяется состоянием популяционного иммунитета", - отметили в ведомстве.