"Одноклассники" покажут концерт в честь Дня медицинского работника

Концерт #МедДень2020, посвященный Дню медицинского работника, состоится в официальной группе телеканала "Доктор" в "Одноклассниках" 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В мероприятии примут участие Сергей Жуков, Согдиана, Александр Ревва, Денис Клявер, группа "Би-2" и другие исполнители. Также в прямом эфире медицинских работников поздравят главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет, глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль и другие известные медики.

Социальная сеть также создала ко всероссийскому Дню медицинского работника специальные рамки "Спасибо медикам!" для фотографий профиля. Как пояснили в "Одноклассниках", с помощью этих рамок пользователи могут украсить аватарку и поблагодарить врачей за их ежедневный труд. Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции. Помимо этого, можно пригласить друзей поучаствовать, отмечая их в приложении "Волшебные рамки". Пользователи могут установить рамку "Спасибо медикам!" как постоянную фотографию профиля или задать срок, в течение которого она будет отображаться.

Также в "Одноклассниках" можно будет поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков, которые будут доступны к празднику на витрине подарков соцсети.