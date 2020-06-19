Мишустин поздравил Наталью Селезневу с юбилеем

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Многие годы Вы покоряете зрителей мастерством, эмоциональностью, разнообразием блестящих работ. Так происходит и на театральной сцене, и в кинематографе. В главных ролях и в коротких эпизодах - уникальный талант, искусство перевоплощения, глубина и искренность, которые заставляют публику радоваться и грустить вместе с Вашими трогательными и обаятельными героинями", - подчеркнул премьер.

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Впервые вышла на сцену в шестилетнем возрасте. Исполнила роль девочки Глории в спектакле "Тридцать сребреников" по пьесе Говарда Фаста, поставленном в Центральном театре Советской Армии (ныне Центральный академический театр Российской армии).

Потом, уже будучи студенткой Щукинского театрального училища, Наталья Селезнева предстала в культовой комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Продолжением сотрудничества со знаменитым режиссером стали фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!" Популярность актрисы упрочил и "Кабачок 13 стульев", где она блистала в образе очаровательной пани Катарины.

В Московском академическом театре сатиры актриса служит с 1966 года. На сцене она исполняла роли в постановках "Интервенция" по пьесе Льва Славина, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Клоп" по произведению Владимира Маяковского, "Гнездо глухаря" по пьесе Виктора Розова, "Последние" по произведению Максима Горького, "Неаполь - город миллионеров" по трагикомедии Эдуардо де Филиппо.