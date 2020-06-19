Нижегородская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений в июле

"Перейти ко второму этапу или дополнительному ослаблению внутри первого этапа мы сможем только тогда, когда у нас будет стабильное снижение числа зараженных. <…> Я считаю, то до конца июня у нас не будет возможности для перехода ко второму этапу. Я бы сказал, что этот переход возможен 10-15 июля", - отметил Никитин.

Карантин, введенный в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, продолжает действовать в трех населенных пунктах Нижегородской области: селе Дивеево, городах Павлово и Кулебаки. "Я уже дал поручение готовить снятие [карантина] в Кулебаках. Если ничего не произойдет в ближайшие дни, думаю, что есть все основания снимать там карантин", - сообщил Никитин.

Отмена карантина в Павлово и Дивеево пока не планируется, добавил собеседник агентства. "Павлово - большой город, сейчас там ситуация, конечно, лучше, чем была до карантина, но рост числа зараженных все равно есть. Поэтому по Павлову еще нет решения. В Дивеево совершенно другая ситуация, карантин в селе будет действовать достаточно долго. Это место паломничества, и в случае снятия карантина мы можем получить огромный поток людей из других регионов", - пояснил Никитин.

По его словам, обстановка в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где в апреле была выявлена вспышка коронавирусной инфекции, полностью нормализована. "Там все переболели. Сейчас обстановка стабилизировалась, для тех, кто находится в монастыре, угроз никаких нет", - сказал Никитин.

В Нижегородской области, по данным на 19 июня, подтверждено 15 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 084 человека выписаны после выздоровления, 188 пациентов умерли.