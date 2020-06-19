Жара в Великом Новгороде побила рекорд за всю историю наблюдений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Великом Новгороде 18 июня поднялась до отметки в 29,8 градуса и стала новым рекордом за всю историю наблюдения с 1881 года, побив предыдущий суточный максимум, отмеченный в 1986 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Новгородском областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Вчера в Великом Новгороде был перекрыт абсолютный максимум, который был ранее в 1986 году. Температура вчера была на 0,8 выше предыдущего рекорда и составила 29,8 градуса. <…> Этот день 18 июня в 1986 году был самый жаркий [за историю наблюдения], максимум этих суток. Теперь это 18 июня 2020 года", - сказал собеседница агентства.

Она уточнила, что в пятницу жаркая погода в Великом Новгороде сохранится. "Сегодня день будет очень жаркий, а после станет попрохладнее", - добавила она.