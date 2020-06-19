Базы отдыха и коттеджи для туристов в Ленинградской области заполнены на 70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Заполняемость баз отдыха и коттеджей и гостевых домов для туристов в Ленинградской области в новом туристическом сезоне, который проходит с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, составляет порядка 70%, сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

"Ленинградская область открыта для посещения туристами из других российских регионов для индивидуальных и семейных путешествий. На сегодняшний день коттеджи, базы отдыха, сельские гостевые дома за городом загружены не менее чем на 70%. Гостиницы заполнены постояльцами на 10-15%. Самыми популярными направлениями для отдыха традиционно остаются Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы", - говорится в сообщении.

В области работают 845 мест размещения туристов, в том числе 166 гостиниц (отелей), 276 туристических баз и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов. Путешественников ждут 15 317 номеров, которые могут принять более 65 тыс. человек.

Как рассказал ранее на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, в регионе сейчас много индивидуальных туристов, которые посещают открывшиеся местные музеи и занимаются активным отдыхом на природе.

"У нас наплыв индивидуальных туристов. В первую очередь, потому что большие группы мы все-таки не возим, так как есть ограничения по перевозкам большими автобусами, но очень много людей индивидуально бронируют экскурсии и посещение музеев. У нас сейчас бурный взрыв активного туризма, Ленинградская область имеет для этого огромные преимущества: во-первых, у нас море - Финский залив и огромное озеро (Ладожское), водная система шикарная, поэтому у нас сейчас развивается каякинг, походы на байдарках. Мы сейчас разрабатываем маршруты, помогаем нашим туроператорам - мы хотим разработать региональный маршрут от Выборгского залива до Ладожского озера с тем, чтобы его обозначить, маркировать, сделать стоянки и организовать все так, чтобы был комфортный и индивидуальный, и групповой туризм", - рассказал глава комитета по туризму.

Он также добавил, что в регионе доступны конные и велосипедные прогулки, для путешественников разрабатываются пешие и велосипедные маршруты с созданием инфраструктуры.

Путешествия с условием

Как отметили в пресс-службе, при планировании посещения Ленинградской области следует учитывать ограничения, введенные в соответствии с разделением региона на три зоны: "красную", "желтую" и "зеленую", в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции. Для каждой зоны разработаны санитарные требования, режим работы предприятий и правила нахождения в общественных местах. В пресс-службе отметили, что для индивидуальных путешественников созданы условия для посещения Ленинградской области, но комплексное обслуживание туристов пока не возобновлено. В гостиницах, музеях и других общественных местах нужно соблюдать масочный режим.