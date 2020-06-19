МГУ продолжит работать в дистанционном режиме до особого распоряжения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о продлении работы университета в дистанционном формате до особого распоряжения. Документ опубликован на сайте МГУ в пятницу.

"Продолжить до особого распоряжения работу в дистанционном режиме максимально возможного количества работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществляющих непрерывное функционирование Московского университета", - следует из приказа.

Руководители подразделений МГУ должны обеспечить функционирование служб университета, а также профессорско-преподавательского и научного составов для организации дистанционного учебного процесса.

Кроме того, при допуске сотрудников на рабочие места необходимо соблюдать все меры по профилактике коронавируса. В частности, работники должны использовать средства индивидуальной защиты, при допуске на работу должно проводиться измерение температуры тела, а также необходимо обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.