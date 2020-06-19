ВЦИОМ: более 80% респондентов уверены в добровольности посещения голосования по поправкам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС./ Более 80% россиян, планирующих принять участие во всероссийском голосовании по поправкам к конституции, считают, что граждане придут на избирательные участки по собственной инициативе, а не по указанию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте в пятницу.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Говоря о добровольности посещения общероссийского голосования, большинство планирующих принять участие считают, что люди будут приходить по собственной инициативе - 82%. Только 14% сообщают, что большинство пойдет голосовать по чужому указанию", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Опрос показал, что, по мнению 42% россиян, декларирующих участие в голосовании, результаты голосования будут достоверными. 24% опрошенных думают, что какие-то подтасовки на местах, скорее всего, будут, но они не повлияют на результаты голосования в целом. Четверть респондентов, напротив, предполагают, что результатам этого голосования доверять не следует (25%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая и 15 июня 2020 г. В опросе, проведенном в формате телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.