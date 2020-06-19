В Петербурге умер завотделением перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которую перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщила о смерти заведующего отделением. Больше месяца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается в пятницу на странице медицинского учреждения в Instagram.

"С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути нашего коллеги и друга, заведующего вторым терапевтическим отделением Игоря Олеговича Менакера. С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье. Больше шести недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Всего, по последним данным, в городе заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, умерли восемь.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения 12 171 человек, умерли 793.