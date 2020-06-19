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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге умер завотделением перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больницы

Игорь Менакер больше месяца был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которую перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщила о смерти заведующего отделением. Больше месяца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается в пятницу на странице медицинского учреждения в Instagram.

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С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути нашего коллеги и друга, заведующего 2-м терапевтическим отделением Игоря Олеговича Менакера. Игорь Олегович – настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись. С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье. Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее. Но только в этом мире. Любим. Помним. Скорбим.

Публикация от Больница Святого Георгия (@st.georges_hospital)

"С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути нашего коллеги и друга, заведующего вторым терапевтическим отделением Игоря Олеговича Менакера. С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье. Больше шести недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Всего, по последним данным, в городе заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, умерли восемь.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения 12 171 человек, умерли 793.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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