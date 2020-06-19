В Калужской области медиков наградили медалями "За медицинскую доблесть"

ТАСС, 19 июня. Врио губернатора Калужской области в пятницу вручил 15 медикам, работающим с заразившимися коронавирусом, медали "За медицинскую доблесть". Еще одну медаль позже вручат главному врачу Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене Алешиной, которая проходит лечение от коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

В начале апреля калужские власти в условиях борьбы с распространением коронавируса первыми в России учредили медаль "За медицинскую доблесть" для поощрения врачей, работающих в тяжелых условиях. К медали прилагается денежное вознаграждение.

"19 июня глава региона Владислав Шапша в торжественной обстановке вручил медицинским работникам, активно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, медали Калужской области "За медицинскую доблесть". Медали из рук главы региона получили врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, фельдшеры, медицинские сестры, медицинские технологи, обеспечивающие специалисты, всего 16 человек. Медаль с номером один позже будет вручена главному врачу Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене Алешиной, которая в настоящее время проходит лечение от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Документ о награждении 16 медработников был подписал врио главы региона 17 июня. В постановлении правительства региона говорится, что она вручается "за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни". ТАСС в пресс-службе калужского правительства уточнили, что это не последняя церемонии награждения медиков.

К 19 июня в Калужской области выявлено 5 522 заразившихся коронавирусом. Из них 2 784 человек выздоровели, 42 человека умерли. Свободный коечный фонд превышает 50%, показатель распространенности инфекции - 0,86. За весь период борьбы с коронавирусом проведено свыше 63 тыс. исследований на выявление коронавирусной инфекции.