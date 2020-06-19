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Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не располагают информацией о болезни и госпитализации экс-главы Чувашии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева очень печальной новостью.

"Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии [коронавируса]", - сказал журналистам представитель Кремля. Однако, по его словам, "каких-то специальных заявлений [после кончины Игнатьева] президента [РФ Владимира Путина] не планируется.

Как ранее сообщалось, бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. Он возглавлял Чувашию с августа 2010 года по январь 2020 года.

Пресс-секретарь президента отказался говорить о течении болезни Игнатьева. "Нам неизвестно [подробности о болезни и госпитализации Игнатьева], мы не располагаем этой информацией", - сказал Песков.

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Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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