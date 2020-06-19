Нижегородские власти начали вывод госорганов с территории городского кремля

ТАСС, 19 июня. Власти Нижегородской области приступили к работе по освобождению городского кремля от размещения органов исполнительной власти. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В мае 2019 года в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород вице-премьер Виталий Мутко предложил рассмотреть возможность реализации программы по выводу госучреждений с территории нижегородского кремля и использования его лишь как музейного пространства. Сейчас в зданиях на территории кремля располагается правительство региона, заксобрание, мэрия Нижнего Новгорода. В сентябре Никитин сообщил ТАСС, что такая возможность обсуждается.

"У нас эта работа уже идет. Мы переводим Минспорта Нижегородской области с территории кремля на стадион "Нижний Новгород". Минкультуры региона также планируем переместить. Освобожденный корпус будет отдан под музейные пространства", - отметил Никитин.

По его словам, прорабатывается вопрос перевода администрации Нижнего Новгорода из здания Дома Совета, которое является памятником конструктивизма 1930-х годов. "В случае реализации проекта и строительства нового здания для размещения администрации города, пятый корпус кремля станет музеем. Нам бы очень хотелось, чтобы здесь разместился музей русского авангарда", - добавил Никитин.

Глава региона подчеркнул, что работа по выводу госорганов с территории Нижегородского кремля - это стратегическое направление для властей региона. "Это перспектива ближайших, может быть, десяти лет. Каждый проект нужно детально прорабатывать, не по каждому зданию такие проекты есть и не везде есть соответствующие ресурсы", - сказал Никитин.

Благоустройство Нижегородского кремля

Благоустройство территории кремля, а также ремонт и реставрация его башен являются ключевыми проектами в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого пройдет в 2021 году. В частности, будет проведена реставрация боевого хода, благодаря чему впервые за 200 лет можно будет пройти по всему периметру Нижегородского кремля. Также планируется восстановить фуникулер, созданный в конце XIX века, отремонтировать Ивановскую и Зачатьевскую башни, провести реставрацию Борисоглебской и Георгиевской башен, а также стен кремля. Всего на эти работы направят 1,6 млрд рублей.

По словам Никитина, благоустройство кремля продолжится и после юбилея города. "Следующие этапы более масштабные, они предполагают дальнейшее развитие территорий - губернаторского сада, создание амфитеатра в нижней части Кремля. Этим мы будем заниматься уже после 800-летия, но все проектные работы по этим направлениям проведены. Мы будем представлять проекты в Минкультуры РФ, чтобы получить соответствующее финансирование", - заключил глава региона.