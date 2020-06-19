Песков не исключил, что список гостей парада Победы будет скорректирован

"Возможны корректировки списка. Мы будем вас информировать", - сказал он журналистам в пятницу.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что итоговый список гостей, приглашенных на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня, может еще измениться.

каким будет праздничный парад в этом году

75 лет Победы: каким будет праздничный парад в этом году

Отвечая на вопрос о том, приедет ли на парад белорусский лидер Александр Лукашенко ввиду прозвучавших в адрес России обвинений в поддержке претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, Песков рекомендовал опираться на официальные заявления Минска. "Заявления же были с белорусской стороны. Не надо ничего интерпретировать. Есть заявления. Нужно их просто слышать и видеть", - сказал он.

17 июня посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Как заявил 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия подтвердила, что все ранее разосланные приглашения на парад Победы в Москве остаются в силе, 12 лидеров уже выразили готовность участвовать в мероприятии.