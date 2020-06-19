Круизную навигацию в Петербурге планируют открыть с 29 июня

"С 29 июня планируется открытие навигации по рекам и каналам Петербурга. Но питание на борту будет запрещено", - сказала собеседница агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сезон круизной навигации в Санкт-Петербурге планируется открыть с 29 июня, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

Власти Петербурга планировали открыть сезон круизной навигации 10 апреля, однако эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавируса, внесла коррективы в намеченные ранее сроки.

9 апреля открылись водные пути города для движения судов специального назначения, позднее - для маломерных. С первого июня началось поэтапное смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

В городе также с с 22 июня намерены снять временный запрет на услуги каршеринга, введенный 13 апреля. "С 22 июня планируется возобновить работу каршеринговых служб", - сказали в пресс-службе, добавив, что на 29 июня также намечено снятие ограничений на работу зоопарков.

В пресс-службе добавили, что с 29 июня в городе намерены разрешить посещение детских и спортивных площадок, а также некоторых парков. "С 29 июня планируется открыть доступ на детские и спортивные площадки, разрешить посещение отдельных парков", - сказали там, отметив, что для посетителей с 29 июня также планируется открыть часть выставочных залов.

Как сообщала в июне главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова, парки музеев-заповедников в Санкт-Петербурге и в его окрестностях будут открыты не раньше первого июля. Противопожарный режим в городе продолжит действовать по пятое июля.

Поэтапное смягчение ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, началось в городе с первого июня.

В новость были внесены изменения (13:52 мск) - добавлены подробности.