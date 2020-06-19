Песков: участие в голосовании с точки зрения пандемии не опаснее похода в магазин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участие в голосовании по поправкам к конституции с эпидемиологической точки зрения не опаснее похода в магазин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что те правила голосования, которые определяются Центризбиркомом в сотрудничестве с Роспотребнадзором, призваны максимально обезопасить людей, которые принимают участие в этом мероприятии.

"В целом неоднократно приводилась аргументированная информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях", - заявил он.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.