Песков объяснил выбор National Interest для публикации статьи Путина солидностью издания

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил, почему для публикации авторского материала Владимира Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, был выбран журнал National Interest. По его словам, это солидный журнал для экспертной аудитории.

"Почему был выбран National Interest? Потому что это очень серьезное издание", - сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что "сама статья весьма объемная, она большая". "Формат самого издания достаточно хорошо подходил для характера этого авторского материала президента. Это то, что касается американской аудитории, такой экспертной", - уточнил Песков. Представитель Кремля также напомнил, что на языке оригинала статья Путина была опубликована в "Российской газете" и на сайте президента.

Президент России Владимир Путин опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке.