Песков прокомментировал публикации о запрете губернаторам отменять парады Победы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг факт проведения селекторного совещания, на котором губернаторам, решившим не проводить парады Победы в своих регионах, якобы было указано на превышение полномочий.

"Я не знаю, откуда это "Ура.ру" могло взять", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как соотносится понятие "парад" и "шествие" и может ли глава того или иного региона отменять такие мероприятия, Песков посоветовал "у каждого конкретного губернатора спрашивать". "Это не вопрос к Кремлю, а к главе региона", - сказал он.

Как рассказал журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. "Всего в 28 городах России", - отметил он. В других городах пройдут праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих в строгом соответствии с обстановкой и решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, "где-то в полном объеме, где-то менее масштабно", уточнил Конашенков.