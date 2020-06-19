На парад в Симферополе пригласят ветеранов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Ветеранов пригласят в качестве зрителей на парад Победы, который состоится 24 июня в Симферополе. Как уточнил глава Республики Крым Сергей Аксенов, при этом будут соблюдены все меры предосторожности, в частности работающие с ветеранами предварительно пройдут тестирование на коронавирус.

"Будем [приглашать ветеранов]. Дистанционно будут находиться ветераны на трибунах, то есть отдельно каждого ветерана будут забирать из дома, то есть все, кто будет работать с ветеранами, пройдут тестирование за день и с самого утра, все меры предосторожности будут приняты для того, чтобы ни один ветеран не заразился и не рисковал своим здоровьем", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Аксенов ранее сообщал, что парад Победы в Симферополе не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса, позже это решение было изменено. "После моего разговора с Александром Владимировичем Дворниковым, командующим Южным военным округом, мы всегда находимся на связи, спасибо здесь Министерству обороны, нам всегда оказывают помощь в любой ситуации. Мы договорились с коллегами, что Министерство обороны, в том числе своими силами проведет дезинфекцию площадей, улиц, там, где будут проходить парад, помогут с обеспечением безопасности, оцеплением и так и далее", - сказал Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что впервые за шесть лет во главе республики изменил свое решение. "Конечно, это было впервые за шесть лет, когда я руководил Крымом, когда я изменил свое решение. Я их никогда не меняю, но исключительно из уважения к памяти нашей, к нашим родным, близким, впервые так получилось - свое решение поменял", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Симферополе примут участие более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", а также свыше 1 тыс. человек личного состава, в их числе четыре парадных расчета из учащихся школ региона.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.