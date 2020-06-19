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Пандемия коронавируса нового типа

Миллион заразившихся за неделю и пляжи без масок. Главное о коронавирусе за 19 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 569 063 случая заражения, из них новых — 7972 (число выявленных случаев не превышает 8 тыс. третий день подряд). За сутки умер 181 человек, за весь период — 7841.
  • Российские пляжи можно будет посещать без масок.
  • Девять регионов страны перешли уже на второй этап снятия ограничений. 
  • В Петербурге разрешили с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга.
  • Препарат для нетяжелых форм коронавируса "Коронавир" поступит на рынок в июле.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении российской экономики.

Москва

  • Всего зафиксирован 211 921 случай заражения, из них новых — 1136.

Мир

  • Всего зафиксировано более 8,24 млн случаев заражения, умерли более 445 тыс. человек.
  • За минувшую неделю в мире заразились примерно миллион человек. Это максимальный недельный рост с начала пандемии.
  • Пациентов с COVID-19 назвали наиболее опасными в первую неделю после заражения.
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