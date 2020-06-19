Миллион заразившихся за неделю и пляжи без масок. Главное о коронавирусе за 19 июня

Россия
- Всего зафиксировано 569 063 случая заражения, из них новых — 7972 (число выявленных случаев не превышает 8 тыс. третий день подряд). За сутки умер 181 человек, за весь период — 7841.
- Российские пляжи можно будет посещать без масок.
- Девять регионов страны перешли уже на второй этап снятия ограничений.
- В Петербурге разрешили с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга.
- Препарат для нетяжелых форм коронавируса "Коронавир" поступит на рынок в июле.
- Президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении российской экономики.
Москва
- Всего зафиксирован 211 921 случай заражения, из них новых — 1136.
Мир
- Всего зафиксировано более 8,24 млн случаев заражения, умерли более 445 тыс. человек.
- За минувшую неделю в мире заразились примерно миллион человек. Это максимальный недельный рост с начала пандемии.
- Пациентов с COVID-19 назвали наиболее опасными в первую неделю после заражения.