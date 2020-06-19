Перу догнала Италию по числу заразившихся коронавирусом. Чили вышла на девятое место

В лидерах остаются США (более 2,18 млн заразившихся) и Бразилия, где число инфицированных уже на этой неделе может превысить 1 млн.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на планете за сутки увеличилось более чем на 181 тыс., сообщила в ночь на пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 8,24 млн человек, а число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, уже больше 445 тыс.

Высокие темпы распространения инфекции сохраняются и в других странах Северной и Южной Америки, из-за чего Перу практически догнала Италию по числу заражений и теперь делит с ней седьмое-восьмое место в мире, а на девятое переместилась Чили. Рекордные темпы суточного роста числа заражений зафиксированы в Мексике и Аргентине, в Канаде количество заразившихся преодолело рубеж в 100 тыс.

Коронавирус продолжает быстро распространяться в Индии, Пакистане и Иране, а Великобритания первой из европейских стран перешагнула 300-тысячный рубеж по количеству инфицированных. По этому показателю Британия находится на пятой строчке списка стран, наиболее затронутых коронавирусом.

Китай при этом взял полностью под контроль ситуацию в Пекине, где на прошлой неделе произошла новая вспышка коронавируса. По данным властей, вспышка локализована и распространения не получит.

Лидерство США

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США за сутки выявлено более 25,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что соответствует майским показателям, тогда как в июне суточный темп распространения инфекции держался на уровне примерно 20 тыс. случаев.

В общей сложности в США зафиксировано более 2,18 млн случаев заражения, умерли свыше 118,3 тыс. человек, в том числе более 750 пациентов - за последние сутки.

Тем не менее главный инфекционист США Энтони Фаучи полагает, что возвращаться к масштабному карантину стране не потребуется. Вместо этого, по его словам, необходимо разработать систему контроля за локальными всплесками инфекции.

Второе место Бразилии

В Бразилии, согласно данным официальной статистики, за сутки выявлено более 22,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 978 тыс. человек.

При сохранении текущей динамики распространения инфекции число заразившихся в крупнейшей стране Южной Америки может уже в ближайшие сутки превысить миллион.

На высоком уровне держится в Бразилии и смертность от коронавируса. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 1 238 летальных исходов, общее число умерших за время пандемии составило 47 748.

По числу инфицированных и умерших из-за коронавируса Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США. Третье место по летальным исходам занимает Великобритания (42 288 умерших).

Американские рубежи

Регион Северной и Южной Америки остается эпицентром коронавирусной инфекции на планете, ежедневно там регистрируется более 100 тыс. новых случаев заражения.

Помимо США и Бразилии, наиболее неблагополучная ситуация складывается в Перу. В настоящее время эта страна по общему количеству инфицированных практически сравнялась с Италией (237 156 и 237 828 случаев заражения соответственно). С учетом того, что темпы распространения инфекции в Перу на порядок выше, чем в европейских государствах, южноамериканская страна может в ближайшее время переместиться с восьмого на шестое место в мире, обойдя не только Италию, но и Испанию (около 244,7 тыс. инфицированных, согласно данным ВОЗ).

На девятое место в мире по количеству заразившихся переместилась Чили (более 225 тыс. случаев заражения). Как и Перу, Чили быстро догоняет Италию и Испанию. Ввиду неблагополучной ситуации президент южноамериканской страны Себастьян Пиньера подписал в четверг закон, ужесточающий наказание за нарушение карантинных мер. Согласно этому документу, максимальное наказание за нарушение карантина возрастает с полутора до трех лет тюрьмы, а размер штрафа увеличивается в десять раз - с 1 млн до 10 млн песо ($12 тыс.).

Рекордный прирост числа заразившихся - 5 662 новых случая за сутки - зарегистрирован в Мексике, общее количество инфицированных превысило 165,4 тыс. (13-е место в мире). Умерли из-за коронавируса 19 747 человек, в том числе 667 за последние сутки. По количеству летальных исходов Мексика занимает третье место в регионе и седьмое место в мире (после США, Бразилии, Великобритании, Италии, Франции и Испании).

Рекордным приростом количества заразившихся - 1 958 случаев за сутки - отметилась Аргентина. Этой южноамериканской стране удавалось за счет карантинных мер сдерживать распространение инфекции, однако в последние дни суточный рост количества инфицированных стал превышать 1 тыс. случаев. Общее количество заразившихся превысило 37,5 тыс. человек.

100-тысячный рубеж по количеству заразившихся перешагнула в четверг Канада, 60-тысячный преодолела Колумбия.

Коронавирус в Азии

Индия, которая является главным очагом коронавирусной инфекции в Азии, обновила рекорд суточного прироста количества заразившихся: как сообщило в пятницу министерство здравоохранения и благополучия семьи, за минувшие сутки выявлено 13,5 тыс. новых случаев инфицирования. Общее количество заразившихся за время пандемии превысило 380,5 тыс., почти 205 тыс. выздоровели, 12 573 пациента умерли. По количеству инфицированных Индия занимает четвертое место в мире, по числу летальных исходов - восьмое.

В Иране, переместившемся на десятое место, количество заразившихся за время пандемии превысило 197 тыс. человек, более 9,2 тыс. пациентов умерли.

На 12-й позиции списка наиболее затронутых коронавирусом стран разместилась Турция (184 тыс. человек), которая понемногу нагоняет Германию (более 187,7 тыс.) из-за более высоких темпов распространения инфекции.

В Пакистане за сутки выявлено 4 944 новых случая заражения, общее число инфицированных немногим превысило 165 тыс. По этому показателю Пакистан занимает 14-е место в мире, совсем чуть-чуть уступая Мексике.

В Бангладеш, по данным официальной статистики, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перешагнуло в пятницу рубеж в 100 тыс. и достигло 102 292.

При этом ситуация в Китае, где на прошлой неделе произошла вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади", взята под контроль и не получит распространения, заявил в пятницу посол России Андрей Денисов. По его словам, новая вспышка не сравнима по масштабам с произошедшим в провинции Хубэй и других странах. С 11 июня по 18 июня в Пекине было выявлено в общей сложности 183 случая заболевания.